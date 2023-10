Dinogen Online è un frenetico sparatutto top-down multiplayer 2D con tantissime armi, modalità di gioco e mappe. Gioca nei panni di un essere umano o di un dinosauro in modalità di gioco basate su obiettivi. Sblocca nuove armi, dinosauri, equipaggiamento, oggetti e altro guadagnando XP nel gioco. Giochi basati su obiettivi: gioca nei panni di un essere umano o di un dinosauro in modalità di gioco basate su obiettivi, come Deathmatch a squadre, Cattura la bandiera o Distruzione. Sopravvivenza senza fine: gioca a una delle tante modalità di sopravvivenza per affrontare ondate infinite di nemici che vanno da unità della milizia, dinosauri, elicotteri e altro ancora. Editor di scenari: crea le tue mappe e missioni con l'editor di scenari incluso. L'editor è un potente strumento che ti consente di apportare semplici modifiche alle mappe esistenti o complesse missioni nuove di zecca utilizzando il sistema di trigger integrato. Tutti gli scenari creati con l'editor sono immediatamente accessibili in multiplayer, permettendoti di giocare alle tue creazioni con gli amici online.

Sito web:dinogenonline.com

