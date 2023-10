18-Wheeler Cargo Simulator è un gioco di camion in cui il tuo obiettivo è consegnare la merce a destinazione. La strada verso quella destinazione non è sempre facile e la maggior parte delle volte comporta curve strette e brutte pendenze. Completa tutti i livelli per diventare il maestro dei camion definitivo! Guida - Tasti freccia Brainsoftware ha creato questo gioco. Sono conosciuti anche per molti altri giochi di auto sulla nostra piattaforma, come la serie Parking Fury.

