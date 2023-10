Fortride: Open World è un gioco di auto in cui puoi guidare liberamente e costruire strade e rampe davanti a te. C’è molto da scoprire e costruire nel mondo. Assicurati di controllare altri veicoli che puoi utilizzare! Costruisci una rampa ed esegui acrobazie fantastiche mentre sei in aria! Controlli: Sposta - tasti freccia Aumenta - spazio Cambia auto - L maiusc + tasti freccia Costruisci strade - Q + WASD per selezionare il tipo di strada + spazio per costruire Informazioni sul creatore: Fortride: Open World è stato creato da Brainsoftware. Sono conosciuti per i loro giochi di veicoli come Park It, Parking Fury, Off-Road Cargo e altre serie!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Fortride: Open World. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.