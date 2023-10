Papercraft Wars è un gioco arcade in cui devi curvare e inclinare il tiro per sconfiggere il nemico prima che sia lui a sconfiggerti! Metti alla prova le tue abilità di mira in questo mondo pieno di cartone e carta. Partecipa, sfida i tuoi amici in una sfida 1 contro 1 o gioca da solo e scopri quanto lontano riesci ad arrivare nella modalità infinita! Quei bersagli non sapranno cosa li ha colpiti. Fai clic e tieni premuto il tasto A o il pulsante sinistro del mouse per sparare. Per la modalità a 2 giocatori, il giocatore rosso deve premere il tasto L! Papercraft Wars è creato da AVIX Games. Dai un'occhiata agli altri loro giochi su Poki: , , , , , , , , , e

Sito web:poki.com

