Fai esplodere tutti i mattoncini colorati in Sparkanoid! Questo gioco intergalattico di Arkanoid ti sfida a eliminare ogni pezzo il più velocemente possibile. Muovi la racchetta avanti e indietro per far rimbalzare la palla e catturare i power-up. Rallenta il tempo per rendere le cose ancora più facili!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Sparkanoid. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.