Blockpost è un gioco sparatutto in prima persona 3D creato da Skullcap Studios. In questo sparatutto cubico 3D procedurale, vivrai emozionanti partite online ricche di azione che nessun altro gioco può offrire. Gioca partite in tempo reale contro persone reali gratuitamente. Scegli un'arma dal tuo arsenale e lanciati in una partita! Ci sono sette modalità di gioco, più di 20 mappe e più di 100 tipi di armi da fuoco in Blockpost. Puoi guadagnare monete con ogni partita che giochi. Più partite giochi, più potrai salire di livello e migliorare. Non dimenticare di invitare i tuoi amici nella tua squadra e moltiplicare il tuo potere! Blockpost è uno degli sparatutto multiplayer a blocchi più avvincente! Muovi - Tasti WASD o freccia Spara - Pulsante sinistro del mouse Mira - Pulsante destro del mouse Salta - Barra spaziatrice Cambia arma - Tasti numerici Blockpost è stato creato da Skullcap Studios. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

