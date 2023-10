Space Thing è un gioco sparatutto a tema spaziale in cui combatti per il dominio nello spazio. Metti alla prova i tuoi riflessi contro impegnativi avversari IA in un'esperienza arcade spietata e frenetica. Sbloccherai tantissime skin di personaggi mentre giochi. Assicurati di raccogliere tutti i potenziamenti che vedi e di usare regolarmente il tuo scudo se vuoi essere bravo a sopravvivere nello spazio. Dai un'occhiata alla modalità Invasori per massimizzare il divertimento. E non dimenticare di giocare in multiplayer locale contro i tuoi amici. Quindi non dimenticare di condividere Space Thing con i tuoi amici e divertiti! Muovi - WAD o tasti freccia Spara - H o Z Cambia mira - J o X Space Thing è stato creato da Brad Erkkila. Gioca agli altri loro giochi puzzle casuali e divertenti su Poki: squish-machine-2, Castle Pals, Flipchamps Dual Strike e Squish Machine. Puoi giocare a Space Thing gratuitamente su Poki. Space Thing può essere giocato sul tuo computer e dispositivi mobili come telefoni e tablet .

Sito web:poki.com

