Squish Machine è un gioco di abilità creato da Brad Erkkila. In questo gioco devi volare e premere il pulsante Fine prima di rimanere schiacciato tra le due trappole a spillo orizzontali. Premi ripetutamente i tasti freccia per levitare e spostarti verso il pulsante senza toccare alcuna trappola. Raccogli le monete lungo il percorso per sbloccare personaggi fantastici. Se preferisci una sfida, c'è anche una modalità a tempo in cui puoi mostrare le tue abilità di volo e vantarti del tuo punteggio. Vai avanti e provaci! Non c'è bisogno di infuriarsi contro la macchina quando c'è un pulsante per disabilitarla. Sposta - Tasti freccia Seleziona - Barra spaziatrice Pausa - Fuga Squish Machine 2 è stato creato da Brad Erkkila. Gioca agli altri loro giochi casual su Poki: Castle Pals, Flipchamps Dual Strike e Squish Machine.

Sito web:poki.com

