Hoppenhelm è un gioco di avventura casual creato da BUN GUN. Tu sei Sir Hoppenhelm, che si perde nelle profondità delle segrete del suo castello di Dunkelburg. Devi saltare, bloccare e tagliare fino in cima mentre raccogli quante più monete e ricchezze possibile. Fai attenzione al tempismo, perché il pavimento è davvero lava in questo gioco. Ma non preoccuparti, puoi spendere le monete che hai guadagnato per rendere Sir Hoppenhelm più forte e più elastico. Inoltre, puoi sbloccare nuovi alleati con abilità diverse o persino nuove armi. Riuscirai a raggiungere la cima saltando? Continua a saltare e non spendere troppo tempo su tessere sospette. Attacco - Freccia sinistra Salta - Freccia destra Scudo - Freccia su Hoppenhelm è sviluppato da BUN GUN. Questo è il loro primo gioco su Poki.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Hoppenhelm. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.