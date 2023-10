Guida Fireboy e Watergirl attraverso un enigmatico tempio di luce! Manipola gli oggetti in ogni livello per liberare il tuo percorso. Puoi spostare le scatole a specchio per riflettere la luce e raccogliere gemme fluttuanti per guadagnare punti. Usa il lavoro di squadra per guidare entrambi i personaggi attraverso il tempio!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Fireboy and Watergirl 2. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.