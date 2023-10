Fireboy and Watergirl è un gioco online in cui interpreti due personaggi in modalità squadra e devi fuggire da un tempio misterioso. In questa prima versione "Forest Temple" devi fuggire da pericolosi livelli di foresta. Devi evitare di mescolare elementi tra loro e stare lontano dal fango verde. Usa il lavoro di squadra per guidare ogni personaggio attraverso ogni livello. Premi le leve, attiva gli interruttori e lavora insieme per avanzare! Le serie Fireboy e Watergirl includono: Fireboy e Watergirl 2 (Il tempio della luce), Fireboy e Watergirl 3 (Il tempio del ghiaccio), Fireboy e Watergirl 4 (Il tempio dei cristalli) e Fireboy e Watergirl 5 (Elementi).

