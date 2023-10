Temple Run 2: Frozen Shadows è un gioco di corsa senza fine sviluppato da Imangi. Il giocatore deve scappare dal suo nemico ed evitare tutti gli ostacoli e le trappole che si trovano lungo il percorso e scappare con l'idolo d'oro. Dalle caverne ghiacciate e le strette sporgenze dei burroni ai pericolosi pattini da ghiaccio, la mappa Frozen Shadows aggiunge più profondità ed eccitazione alla classica avventura di Temple Run 2. Hai il coraggio di unirti a questa emozionante avventura carica di adrenalina? Fai attenzione a dove metti i piedi, il ghiaccio sembra scivoloso! Temple Run 2: Frozen Shadows è una nuova mappa nella seconda puntata del mega successo Temple Run. È stato creato da Imangi. Gioca ai loro leggendari giochi di corsa infinita Temple Run 2, Temple Run 2: Holi Festival e Temple Run 2: Jungle Fall su Poki! Raccogli monete gratuite, salta un secondo prima di te vicino ai bordi, aggiorna le statistiche del tuo personaggio, cronometra i tuoi salti ben oltre esegui il doppio salto degli ostacoli e assicurati di completare gli obiettivi del livello. Puoi giocare a Temple Run 2: Frozen Shadows sul tuo browser senza installare o scaricare gratuitamente su Poki.No. Poiché il gioco è un gioco di corsa senza fine, non c'è fine al tempio; il giocatore gioca finché il personaggio non si scontra con un grande ostacolo, cade in acqua o viene superato dalle scimmie demoniache. Per giocare a Temple Run 2: Frozen Shadows su Poki è necessaria una connessione Internet. Le scimmie demoniache malvagie (o scimmie diavoli) sono i principali antagonisti di Temple Run e del suo seguito, Temple Run 2. Inseguono il giocatore nella sua ricerca per recuperare l'idolo d'oro. Raccogli monete e riempi il misuratore di potenza in Temple Run 2: Frozen Shadows per sbloccare un aumento temporaneo di velocità e invincibilità. Apri "Abilità" e tocca un potere che desideri migliorare, come Durata scudo, Magnete moneta e Distanza di potenziamento.

Sito web:poki.com

