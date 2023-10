Super Star Car è un gioco di corse 3D creato da Barnzmu. Inizia la tua carriera in Formula 1 con una collezione di veicoli e circuiti. Goditi la straordinaria grafica 3D e i controlli fluidi del veicolo mentre corri a tutta velocità. Spendi i soldi guadagnati in aumenti di prestazioni e miglioramenti meccanici! Sentiti libero di cambiare la visuale della telecamera per goderti il ​​realismo offerto da questo gioco! Sei pronto a correre verso il campionato?! Guida - WASD o tasti freccia Respawn - Barra spaziatrice Cambia telecamera - CSuper Star Car è stata creata da Barnzmu. Gioca agli altri loro giochi sportivi su Poki: Super MX - The Champion e Super Bike the Champion

