Super Bike the Champion è un gioco di corse creato da Barnzmu. Goditi la straordinaria grafica 3D e i controlli fluidi del veicolo mentre corri su una superbike incredibilmente veloce. Inizia la tua carriera in superbike partecipando a gare e guadagnando soldi. Spendi i tuoi sudati guadagni personalizzando la tua bici, tuta, casco e stivali per diventare il migliore. Vai avanti e inizia a mettere in pratica le tue abilità di guida per diventare il campione della Super Bike! Guida - WASD o tasti freccia Respawn - Barra spaziatrice Cambia fotocamera - C Super Bike the Champion è stato creato da Barnzmu. Gioca al loro altro gioco di sport su Poki: Super MX - The Champion

Sito web:poki.com

