Blumgi Castle è un gioco di abilità in cui equipaggi vari esplosivi e armi speciali per affondare i tuoi nemici nell'acqua. Fai esplodere i tuoi nemici o demolisci il terreno su cui si trovano! Usa l'indicatore attorno al tuo personaggio per mirare, tieni premuto il pulsante di azione per impostare l'intensità e rilascia bombe sui mostri. Finirai un livello con successo se ogni creatura nel livello viene sconfitta. Sbloccherai un nuovissimo personaggio ogni pochi livelli, quindi assicurati di giocare nei panni di ognuno di loro! Assicurati di controllare le armi speciali in alto: ce ne sono di davvero divertenti come esplosioni più grandi, sega circolare, dinamite, raggi laser e persino il famoso pallone da basket teletrasportabile del gioco fratello Blumgi Ball! Non esiste un modo giusto per superare un livello, quindi sentiti libero di creare distruzione e divertiti al massimo con questo avvincente gioco di abilità! Blumgi Castle è stato creato da Blumgi, uno studio di sviluppo di giochi con sede in Francia. Gioca ai loro leggendari giochi di abilità su Poki: Blumgi Ball, Blumgi Rocket Blumgi Castle è giocabile gratuitamente su Poki. Blumgi Castle è giocabile sia sul tuo computer che su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Blumgi Castle. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.