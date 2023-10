Robot Awake è un puzzle game in cui manipoli la direzione dei raggi laser per svegliare i robot dal loro sonno. Ci sono diversi robot su ogni livello e sta a te trovare il modo di alimentarli con il minimo sforzo. Inizia alimentando uno dei laser. Tocca i ricevitori per girarli, in modo che rifrangano il laser verso il punto successivo. Continua a ruotare i ricevitori finché non avrai avviato tutti i robot sullo schermo. Ci sono un centinaio di livelli impegnativi che ti aspettano per superare. Riuscirai a finire tutti i livelli di Robot Awake? Condividi questo gioco con i tuoi amici e confronta i tuoi punteggi più alti! Tocca la fonte di alimentazione o un ricevitore per interagire con esso. Tocca le tessere per ruotarle. Robot Awake è stato creato da Salt Pastel Studio. Gioca all'altro gioco di pensiero su Poki: Yarn Untangle. Puoi giocare a Robot Awake gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Robot Awake sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

