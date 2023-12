Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Craftomation 2 su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

In Craftomation 2 prendi il controllo di una legione di piccoli robot! Questi robot sono atterrati su un remoto pianeta ghiacciato e dovranno riparare la loro astronave per tornare a casa. Sfortunatamente i robot non sono molto intelligenti, quindi dovrai programmarli e dir loro cosa fare. Il linguaggio di programmazione per i robot è semplice, hai una serie di semplici istruzioni che puoi collegare insieme. Se un robot termina un'attività, passerà all'attività ad essa collegata. Possono raccogliere oggetti, combinarli, crearli e rilasciarli. Assicurati però di impostare correttamente il codice! Se il tuo robot non sa cosa fare, si bloccherà. Riuscirai a diventare il programmatore definitivo e aiutare i tuoi robot a tornare a casa?

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Craftomation 2. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.