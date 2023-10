Gift Wrapped è un gioco flash in cui devi trovare un oggetto da un gruppo di regali entro un limite di tempo. Il gioco inizia con un tempo limite di 20 secondi e aumenta di circa cinque ogni volta che viene trovato un regalo. Ci sono tanti classici natalizi e festivi come violini, bottiglie di vino, pattini da ghiaccio, calzini, robot giocattolo, orsacchiotti, trenini, macchinine, bastoncini di zucchero e persino un anello luccicante! Hai quello che serve per gestire ogni regalo in Gift Wrapped? Fai clic o tocca il regalo che ritieni corrisponda all'immagine mostrata. Gift Wrapped è stato creato da Nitrome come gioco flash e successivamente emulato in HTML5 da AwayFL. Gioca agli altri giochi flash di Nitrome su Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Ammutinamento, Skywire, Twin Shot, Soggetto del test verde e Soggetto del test blu. Puoi giocare a Gift Wrapped gratuitamente su Poki. Gift Wrapped può essere giocato sul tuo computer.

