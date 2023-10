CATS - Crash Arena Turbo Stars

GATTI. (Crash Arena Turbo Stars) è il gioco di battaglia di combattimento tra robot definitivo. Giochi a C.A.T.S. assemblando il tuo robot e combattendo altri gatti per avanzare nel torneo. Raccogli nuove parti per ogni battaglia, migliorando e potenziando costantemente il tuo robot. Supera in astuzia i tuoi avversari per vincere e dimostrare di possedere la macchina da combattimento definitiva nel gioco CATS. Ci siamo collegati con Zeptolab e abbiamo portato il gioco sul web, così ora puoi giocare a questa app online esclusivamente su Poki.Mouse: fai clic per assemblare il tuo robot e gioca.C.A.T.S. è creato da ZeptoLab, con sede in Russia. Sono anche i creatori della famosa serie Cut The Rope.

Sito web:poki.com

