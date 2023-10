Crazy jump.io è un divertente gioco di combattimento multiplayer online! Iogame online e facile! Entra nell'arena e affronta gli altri pazzi saltatori in una fantastica battaglia. Muoviti, salta, distruggi e bombarda il tuo avversario. È un gioco facile da giocare. Piccole persone sono nate su un'isola. Devi buttare in mare altre piccole persone per vincere.

Sito web:crazyjump-io.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Crazy jump.io. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.