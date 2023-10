12 MiniBattles è un gioco di battaglie multigiocatore in cui affronti i tuoi amici in partite locali. Sei pronto a combattere? Prendi un amico e scopri chi vince in questo divertente gioco multiplayer con 12 mini giochi individuali da conquistare. Ti verrà data una battaglia casuale per vedere chi riesce a stare all'erta e diventare il campione finale di tutte le 12 MiniBattles! 12 MiniBattles è stato creato da Shared Dreams Studio. Gioca all'altro gioco su Poki: MiniBattles

