Zeepkist: Crash 2D è un divertente gioco di macchine in cui la tua missione è creare gli incidenti più spettacolari con il tuo Zeepkist per ottenere punteggi elevati! Partendo dalla posa scelta, rilascia il tuo Zeepkist con la massima potenza e manovra il tuo personaggio a destra e a sinistra al momento giusto prima di lanciarlo. Questa azione di Yeet provoca il danno finale! Più caos provochi, più monete guadagnerai. Spendi i tuoi guadagni in diverse auto, accessori e ostacoli da mettere sulla strada. puoi anche utilizzare le monete per sbloccare numerose mappe nel gioco. Riuscirai a mandare in crash ogni Zeepkist che hai?

Sito web:poki.com

