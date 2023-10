Dual Cat è un gioco puzzle platform in cui sei un gatto che cerca il suo compagno felino in un misterioso laboratorio pieno di ostacoli. Dopo essere stato rapito da un gruppo di robot misteriosi, devi utilizzare i tuoi nuovi poteri per rimanere in vita e fuggire dalla pericolosa struttura piena di robot e macchine che cercano di rinchiuderti. Per completare un livello, devi raccogliere le stelle e poi raccogliere i pesci. Hai il potere di fingerti morto in modo molto efficiente. Usa questo potere per essere temporaneamente invincibile ogni volta che ti trovi in ​​una situazione pericolosa: i nemici che ti attaccano ti passeranno attraverso come se fossi un fantasma. Ma c'è un problema: non puoi muoverti quando stai fingendo di essere morto. Quindi assicurati di disattivare questo potere non appena il pericolo è passato e vai avanti rapidamente. Assicurati inoltre di esplorare ogni angolo e ogni fessura e raccogli tutte e tre le stelle in ogni livello per sbloccare la custodia speciale. Riesci a finire tutti i livelli in Dual Cat? Muovi - A/D o tasti freccia sinistra/destra Usa/Disabilita alimentazione - FRestart - R Dual Cat è stato creato da Seal Unicorn Games. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a Dual Cat gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Dual Cat sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Dual Cat. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.