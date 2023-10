Boost Buddies è un giocoso arcade creato da Raiyumi. Metti alla prova le tue capacità di reazione e raccogli la corona per passare al livello successivo. Ma attenzione! Il potenziamento diventa difficile quanto più si arriva! Stai lontano da lazer, martelli, nemici e altro per arrivare in cima. Gioca a Boost Buddies su Poki e sblocca altri personaggi come Whaley, Cat Bird, Ms. Unicorn e altri! Boost Buddies è disponibile per giocare gratuitamente su desktop e Web mobile. Controlli: Barra spaziatrice/tocco - Salta Informazioni sul creatore: Boost Buddies è creato da Raiyumi, con sede negli Stati Uniti. Sono anche gli sviluppatori di Cat Bird.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Boost Buddies. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.