Sì, coniglietto! è un delizioso gioco arcade di RGBDev in cui giochi nei panni di un coniglietto avventuroso in un magico mondo pixel retrò. Corri, salta e arrampicati attraverso ogni livello a 8 bit per raccogliere carote, stelle e chiavi. Sblocca più mondi pieni di personaggi e nemici unici. Con semplici controlli one-touch, gioca a Yeah Bunny! su Poki e dimostra di essere l'eroe saltellante definitivo! Controlli: Spazio/clic del mouse - Salta Informazioni sul creatore: Sì, coniglietto! è creato da Adrian Zarzycki, con sede in Polonia.

