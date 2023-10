Hai quello che serve per navigare nelle profondità marine? Muoviti e nuota attraverso caverne, coralli e altro ancora per arrivare alla fine e avanzare al livello successivo. Assicurati di non toccare il fondo (o la parte superiore), mettendo fine alla tua avventura subacquea. Controlli: Barra spaziatrice: spostati su e giù Informazioni sul creatore: Wave Rider è stato creato da Deer Cat Games con sede nel Regno Unito. Sono anche i creatori di Tunnel Rush e Super-Speeder.

Sito web:poki.com

