Blumgi Ball è un gioco sportivo che combina i generi piattaforma e puzzle in un unico pacchetto divertente. Il tuo obiettivo è semplicemente far passare la palla attraverso il canestro, come nel buon vecchio basket classico. Puoi farlo utilizzando un sistema di fionda in cui tiri l'indicatore in base all'intensità con cui vuoi lanciare la palla e lo rilasci per lanciare. Ma aspetta: c'è una svolta! In Blumgi Ball hai il superpotere di teletrasportarti direttamente accanto alla tua palla. Ciò apre una vasta gamma di possibilità quando si tratta di realizzare combo a catena e schiacciare con stile. Ogni livello completato con successo ti assegna alcuni punti che si sommano per sbloccare nuovi fantastici personaggi. Amerai esplorare i livelli vivaci e creativi pieni di sorprese di Blumgi Ball! Fai passare la palla attraverso la rete utilizzando un sistema di fionda in cui tiri l'indicatore in base all'intensità con cui vuoi lanciare la palla e rilascialo per lanciare .Mira e spara: fai clic con il pulsante sinistro del mouse, trascina e rilascia Teletrasporta sulla palla: barra spaziatrice Finora ci sono 9 personaggi Blumgi Ball unici nel gioco. Sono tutti disegnati ispirandosi agli animali. Blumgi Ball è stato creato da Blumgi, uno studio di sviluppo di giochi con sede in Francia. Gioca al loro leggendario gioco di abilità su Poki: Blumgi RocketBlumgi Ball è giocabile gratuitamente su Poki. Blumgi Ball è giocabile sia sul tuo computer che su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

