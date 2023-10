Slime Laboratory è un gioco platform basato sulla fisica in cui intraprendi un viaggio viscido attraverso un misterioso laboratorio. Evita tutte le trappole e i pericoli che vedi, infilati negli spazi vuoti, attaccati su superfici dure e sali su piattaforme alte! Fai tutto il necessario per superare una serie di ostacoli pericolosi e raggiungere il traguardo a scacchi in sicurezza. Non dimenticare di raccogliere tutti i dischi che vedi sulla tua strada. I floppy disk rossi garantiscono 500 punti mentre il blu garantisce 200 punti e il nero garantisce 100 punti. Sei pronto per questa situazione difficile? Slime Laboratory ha un totale di quindici livelli, puoi finirli tutti senza morire? Muovi - Frecce sinistra/destra Salta - Freccia verso l'alto Giù - Freccia verso il basso Slime Laboratory è stato creato da Neutronized. Gioca agli altri loro giochi classici su Poki: Snow Tale, Picnic Penguin, Magic Bridge, Lost-Yeti, Drop Wizard Tower e Slime Pizza. Puoi giocare a Slime Laboratory gratuitamente su Poki. Per ora puoi giocare a Slime Laboratory solo sul tuo computer.

Sito web:poki.com

