Snow Tale è un gioco platform in cui intraprendi un viaggio attraverso una terra invernale. Giochi nei panni del nostro eroe pinguino che corre e salta attraverso le colline innevate, lancia palle di neve per inabilitare i suoi nemici e sconfigge boss ingegnosi! Devi preoccuparti di ostacoli come punte, massi e palle di fuoco. Ma hai anche cose interessanti da raccogliere come gemme e deliziosi gelati. Sei pronto per un'avventura rilassante? Quindi aiuta il nostro povero amico pinguino a tornare a casa! Muovi - A/D o frecce sinistra/destra Salta - W o freccia verso l'alto (tocca due volte per fare un doppio salto) Lancia palla di neve - Barra spaziatrice Colpo a terra - Salta, quindi premi S o il tasto freccia giù Neve Tale è stato creato da Neutronized e portato su HTML5 da AwayFL. Gioca all'altro loro gioco di corse su Poki: Picnic Penguin, Magic Bridge, Lost-yeti, Drop Wizard Tower e Slime Pizza. Puoi giocare a Snow Tale gratuitamente su Poki. Per ora è possibile giocare a Snow Tale solo sul tuo computer.

Sito web:poki.com

