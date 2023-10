Dana: Relics for Sale è un gioco platform in cui sei un cacciatore di reliquie che ha il compito di recuperare le reliquie perdute da vari mercanti. Attraversa antiche foreste e corri attraverso terre ghiacciate per trovare tesori inestimabili, salta sopra o sopra nemici e ostacoli, raccogli monete e gemme e raccogli chiavi che apriranno le porte ad avventure più emozionanti! Riuscirai a trovare tutte le reliquie nei vari livelli impegnativi e a venderle tutte? Non dimenticare di condividere questo gioco con i tuoi amici! Muovi - A/D o tasti freccia Salta - W o barra spaziatrice Raccogli/Lancia - Z o EDana: Relics for Sale è creato da Ulpo Media. Gioca all'altro gioco su Poki: Grow Up the Cats Puoi giocare a Dana: Relics for Sale gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Dana: Relics for Sale sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

