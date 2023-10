Tired to Fall è un gioco puzzle platform in cui devi guidare una piccola foglia che è troppo stanca per cadere ogni autunno. Unisciti alle avventure del nostro personaggio foglia attraverso la foresta e sfrutta l'ambiente per trovare modi creativi per tornare sull'albero! L'obiettivo è raggiungere il fungo giallo in ogni livello. Puoi farlo afferrando altri amici foglia e lanciandoli in un punto in modo che possano trasformarsi in piattaforme su cui arrampicarti e attraversare. Puoi lanciare più piantine su un'area particolare per far crescere piattaforme ancora più alte. Esplora una fantastica area forestale piena di cose interessanti da vedere come castagne spinose, ghiande e funghi cannone! Hai quello che serve per sopravvivere alla caduta senza cadere? Tired to Fall è creato da havana24. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a Tired to Fall gratuitamente su Poki. Tired to Fall è giocabile sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

