Climb Fling è un gioco di abilità rompicapo in cui cerchi di raggiungere la cima di una pista da arrampicata lanciando verso l'alto un personaggio in bambola di pezza. Il personaggio afferrerà automaticamente gli appigli che trova per non cadere fuori pista. Riuscirai a raggiungere l'ultimo livello? Climb Fling è stato creato da Korigame. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a Climb Fling gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Climb Fling sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

