Icycle è un gioco di abilità in cui sei un ciclista nudo, da solo, in un mondo post-apocalittico mortale. Senza amici, senza nemici e nessuno da amare, sperimenta un mondo davvero freddo e duro dove il pericolo è la tua unica eccitazione. Guida la tua bicicletta attraverso il pianeta congelato nel tempo, manovra in cima a pendii ghiacciati, evita pericolosi ghiaccioli, fai scoppiare tutte le bolle e prova a goderti questo fantastico paesaggio tutto per te. E poiché nessuno è in giro a giudicarti, puoi indossare tutti gli abiti ridicoli che vuoi. Riesci a raggiungere la fine della pista oceanica ghiacciata per vincere questo gioco? Corsa - Frecce A/D o sinistra/destra Salta - Freccia W o verso l'alto Icycle è stato creato da Damp Gnat Games. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a Icycle gratuitamente su Poki. Per ora puoi giocare a Icycle solo sul tuo computer.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Icycle. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.