Level Devil è un platform con una svolta meschina. L'obiettivo è semplice; raggiungi la porta alla fine del livello per vincere, ma non è così facile come potrebbe sembrare... I buchi possono apparire dal nulla, le punte possono muoversi inaspettatamente e i soffitti possono cadere su di te mentre ti fai strada attraverso i molti livelli diversi. Un passo sbagliato e il gioco è finito. Dovrai mantenere la lucidità, aspettarti l'inaspettato e, cosa più importante: non arrabbiarti. Riuscirai a superare questi livelli infernali e battere Level Devil?

Sito web:poki.com

