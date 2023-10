CircloO è un puzzle game in cui controlli una palla all'interno di un grande cerchio. Devi far rotolare la palla attorno al cerchio per completare il livello. In circuloO, devi usare lo slancio per combattere le forze di gravità. Rotola avanti e indietro e prova a saltare sopra gli ostacoli rotondi sul tuo cammino. Ogni livello è composto da più parti e ogni nuova parte aumenterà le dimensioni del livello! I giochi consentono di risparmiare la quantità di tempo necessaria per completare un livello. Quindi, rigiocando un livello, il tuo miglior tempo (e il miglior tempo per parte) verrà visualizzato nell'angolo in alto a sinistra. In questo modo puoi provare a battere i tuoi tempi e stabilire nuovi record per ogni livello. Il gioco presenta 20 livelli, di cui 6 etichettati come difficili. Il gioco presenta anche una bella colonna sonora che ti aiuta a rimanere calmo e concentrato durante i livelli difficili. Riuscirai a superare tutti i livelli e diventare un maestro di CircloO? Muovi: W/A/S/D o tasti frecciaCircloO è stato creato dallo sviluppatore olandese Florian van Strien.

