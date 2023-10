Smashy Duo è un gioco arcade dal ritmo frenetico in cui controlli due eroi che combattono per colpire quanti più mostri e zombi possibile prima di essere messi KO. Mostra le tue abilità nel tennis e sconfiggi quanti più zombi puoi. Gioca a Smashy Duo su Poki e sblocca potenziamenti ed eroi per rendere il tuo gameplay più emozionante. Il gioco Smashy Duo include anche classifiche globali in modo da poter vedere come si accumulano le tue abilità di distruzione! Gioca gratuitamente a Smashy Duo nel tuo browser e divertiti a distruggere quanti più mostri futuristici puoi! Controlli: Spazio - Inizio Tasto freccia sinistra: premi a sinistra Tasto freccia destra: premi a destra Informazioni sul creatore: Smashy Duo è creato da Big Frost Games, con sede in Malesia. Sono anche i creatori di Circuroid.

