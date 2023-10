Kitty Cats è un gioco di animali in cui giochi con gatti carini. I gattini hanno bisogno del tuo amore! Gioca, accarezzali e vestili! Scegli il tuo gatto preferito. Dategli da mangiare, vestitelo o semplicemente giocate con giocattoli come un gomitolo di lana, un topo o il preferito di ogni gatto: la scatola di cartone!CARATTERISTICHE • Divertente, carino, tenero e sorprendente! • Impara le cose di cui i gatti hanno bisogno. • 5 giocattoli con cui giocare! • Un sacco di abiti, cappelli e colletti diversi! • 6 gatti diversi tra cui scegliere. • Dolcetti per gattini per premiare il tuo gatto. • Ambienti cucina, soggiorno e spogliatoio! • Scatta una bella istantanea. Cursore del mouse per eseguire azioni Kitty Cats è stato creato da XFormGames.

Sito web:poki.com

