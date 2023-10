Mini Train è un puzzle game in cui trascini blocchi e forme sparsi sulla piattaforma per far posto al treno in arrivo. Questi pezzi sono i pezzi necessari che formano i binari del treno e solo tu puoi aiutare il treno ad arrivare a destinazione. Usa il mouse o premi a lungo con il dito per afferrare un blocco e spostarlo dove vuoi trascinandolo sullo schermo. I tasti freccia possono aiutarti a mantenere un certo equilibrio tra i tuoi elementi costitutivi ed è importante dove tieni esattamente la forma per girarla della giusta quantità. Dopo aver trascinato i pezzi al loro posto in modo che il treno possa viaggiare da sinistra a destra senza subire danni, puoi premere il pulsante di riproduzione per avviare il treno. Puoi aiutare il nostro treno degli eroi a completare il suo viaggio in tutti i livelli accuratamente progettati di Mini Train? Non dimenticare di condividere questa esperienza sulla piattaforma con i tuoi amici e risolvere questi enigmi insieme come una squadra! Trascina e rilascia le forme sparse sulla piattaforma per fare un percorso agevole per il treno in arrivo. Mini Train è creato da Gametornado, basato nella Repubblica Ceca. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Short Life 2, Bow Mania, Death Chase, Eugene's Life, Jelly Cat, Lucky Life, Parkour Jump, Rio Rex, Short Life e Short Ride. Gli altri lavori dello studio includono Rio Rex, LA Rex, NY Rex e London Rex. Puoi giocare a Mini Train gratuitamente su Poki. Mini Train può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

