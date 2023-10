Make It Meme è un gioco divertente in cui crei e ottieni meme con i tuoi amici o giocatori reali online. Crea o unisciti semplicemente a una lobby e attendi che altri giocatori si uniscano. Una volta iniziato il gioco, ogni giocatore riceve un meme casuale e deve inventare una didascalia divertente entro il tempo stabilito. Ogni giocatore ha quindi 15 secondi per valutare queste creazioni di meme. Alla fine, il meme che ottiene più punti vince il round. Ci sono 3 modalità di gioco tra cui scegliere: Normale, Stesso meme e Rilassata. Scegli la modalità in cui sei il migliore e mostra a tutti il ​​tuo lato divertente! Non dimenticare di scaricare i tuoi meme preferiti e condividerli con i tuoi amici! Meme Buddy è un pulsante per mostrare amore al tuo meme preferito e diventare il suo Meme Buddy! Quando fai clic su di esso, ottieni metà dei punti del tuo meme amico come bonus. Ci sono 3 modalità di gioco tra cui scegliere: Normale, Stesso meme e Rilassato. Fai clic con il pulsante sinistro del mouse o tocca con il dito per selezionare un testo campo e digita le didascalie. Quando è il tuo turno di votare, usa il pulsante rosso per votare a favore, il pulsante blu per votare a sfavore o il pulsante "Meh" per non assegnare un punteggio. Make It Meme è creato da Prealpha. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a Make It Meme gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Make It Meme sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

