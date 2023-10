In Getaway Shootout gareggi con altri tre fino al punto di estrazione. Tuttavia, questa non è una gara normale, poiché puoi solo saltare fino al traguardo. Prova a saltare sul computer o su uno dei tuoi amici in questo gioco a due giocatori. Sulla tua strada piena di ostacoli fino al traguardo, troverai tutti i tipi di armi e potenziamenti per battere la concorrenza. W - salta a sinistra E - salta a destra R - potenziamento I - salta a sinistra O - salta a destra P - potenziamento

Sito web:poki.com

