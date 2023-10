Amogus.Fun è un gioco di deduzione sociale free-to-play. Fondamentalmente è Among Us ma in 3D e nel browser. Ci sono compagni di squadra e impostori. I compagni di squadra devono giustiziare gli impostori per vincere. Gli impostori devono uccidere i compagni di squadra per vincere.

Sito web:amogus.fun

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Amogus.Fun. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.