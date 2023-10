Gioco io multiplayer 3D: cattura gli esagoni racchiudendo il territorio e diventa il re! Prendi i totem per poteri extra. Attendi il timeout o uccidi tutti i nemici come in una battaglia reale. Gioca online gratuitamente su browser e dispositivi mobili, senza app o download.

Sito web:hexanaut.io

