Rummy è il classico gioco di carte nel tuo browser! Per vincere, devi mettere tutte le tue carte in combinazione sul tavolo prima del tuo avversario. Le carte devono essere nella stessa sequenza o valore per poter creare una combinazione. Riuscirai a creare le combinazioni migliori e a giocare tutte le tue carte prima del tuo avversario? Diventa il miglior giocatore di ramino, qui su Poki!Rummy è stato creato da Codethislab. Sono conosciuti per i giochi più classici che hanno creato per il web come uno-online, Master Checkers e Foosball.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Rummy. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.