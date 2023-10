Guess Who?

Indovina chi? è un classico gioco divertente per due giocatori. Ogni giocatore inizia il gioco con un tabellone che include l'immagine di un cartone animato di 24 persone e il loro nome con tutte le immagini in piedi. Ogni giocatore seleziona una carta a sua scelta da una pila separata di carte contenente le stesse 24 immagini. Lo scopo del gioco è determinare per primo quale carta ha scelto il proprio avversario. I giocatori si alternano ponendo varie domande sì o no per eliminare i candidati, come "La tua persona porta gli occhiali?" Il giocatore eliminerà quindi i candidati (in base alla risposta dell'avversario) capovolgendo quelle immagini finché non ne rimarrà solo una. Domande ben realizzate consentono ai giocatori di eliminare una o più carte possibili. Le domande potrebbero includere: Indovina chi? è stato sviluppato da Codethislab. Hanno creato molti altri giochi da tavolo classici che ora sono tutti disponibili su Poki.

