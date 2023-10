Yacht è un classico gioco di dadi, risalente al 1938. Il gioco è il predecessore di Yahtzee e ha molte somiglianze con il Generala latinoamericano, lo scandinavo Yatzy e il gioco inglese Poker Dice. In questo gioco hai 6 dadi e l'obiettivo è lanciare quante più combinazioni speciali possibili. Un turno inizia con il primo lancio. Dopo questo lancio puoi scegliere quali dadi vuoi bloccare per la tua combinazione e puoi lanciare gli altri dadi una seconda volta. Da questo lancio puoi nuovamente bloccare alcuni dadi e poi puoi effettuare un lancio finale. Dopo questo lancio puoi scegliere quale combinazione ottenere nella scorecard. Prova prima a scegliere le combinazioni più alte. Se non hai una buona combinazione alla fine del tuo turno, assicurati di metterla sulle combinazioni più basse perché valgono meno punti. Usa il mouse/dito e segui le istruzioni sullo schermo. Lo yacht è stato creato da Codethislab . Sono ben noti per tutti i loro giochi classici su Poki, come Uno Online, Foosball e Master Checkers.

