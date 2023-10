Gladihoppers è un gioco d'azione in cui combatti in diverse arene nei panni di un gladiatore! Scegli tra diverse modalità, come la fantastica modalità carriera, la modalità arcade, il combattimento veloce e la pratica. L'obiettivo è sopravvivere il più a lungo possibile. Scegli tra l'Allenatore, il Chirurgo, il Sacerdote e la Spia, tutti dotati di abilità speciali per aiutarti nell'arena. Ottieni una vittoria e otterrai bonus di fama e guadagnerai oro che puoi utilizzare per acquistare potenziamenti per il tuo combattente come armature e armi. Puoi anche migliorare la tua forza, salute e abilità come carisma, forza di volontà e saccheggio! Continua a vincere e potenziare il tuo combattente per diventare il miglior combattente nell'arena! Muovi - w / a / s / d Attacco - tasti freccia Lancia giavellotto - e Cambia posizione: barra spaziatrice Gladihoppers è stato creato da Dreamon Studios. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Gladihoppers. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.