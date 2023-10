Galactic Empire è un gioco di fusione incrementale in cui devi acquisire navi minerarie intergalattiche che ti faranno guadagnare denaro mentre le tue navi da caccia tengono lontani i nemici! Unisciti per proteggere la tua flotta mentre estraggono gli asteroidi mentre tieni d'occhio i tuoi potenziamenti e le tue navi per mantenerli al massimo della loro potenza! Non dimenticare di vendere la tua flotta dopo un po' per guadagnare ancora di più con moltiplicatori migliori e poter davvero andare verso l'infinito e oltre! Hai quello che serve per guidare la flotta? Usa il mouse per fare clic sui potenziamenti per diventare più forte! L'Impero Galattico è stato creato da Jeff Ramos. Questo è il loro primo gioco su Poki!Puoi giocare a Galactic Empire gratuitamente su PokiGalactic Empire può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet

Sito web:poki.com

