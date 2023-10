Ducklings è un simpatico gioco IO in cui sei un'anatra premurosa che raccoglie gli anatroccoli perduti dallo stagno. Stai nuotando per raccogliere quanti più anatroccoli smarriti riesci a trovare per portarli sani e salvi al tuo nido. C'è però un problema, dato che non sei l'unico genitore premuroso nello stagno; altre anatre cercheranno di portarti via i tuoi anatroccoli in modo da ottenere l'onore e gli aggiornamenti al tuo nido per averli salvati. Per ogni anatroccolo che salvi avanzi al livello successivo. Hai finito il gioco dopo il livello 400! Assicurati di evitare queste altre anatre e di proteggere i tuoi anatroccoli nel miglior modo possibile... Oh, e fai attenzione ai motoscafi nello stagno, perché ti investiranno.

Sito web:ducklings.io

