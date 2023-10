Rimuovi le tessere corrispondenti per segnare in Duck Pond Mahjong! Questo gioco da tavolo presenta una quantità infinita di combinazioni di tessere in 24 formazioni principali. Il tuo obiettivo è trovare coppie di numeri, simboli e immagini sulle tessere libere. Cerca anatre, fiori, ghiande e uova!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Duck Pond Mahjong. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.