Conq.io è un gioco multiplayer in cui devi conquistare il mondo! Inizi su una mappa, piena di piccoli regni e villaggi. Dovrai gestire e comandare i tuoi villaggi e le tue truppe per conquistare le città degli altri giocatori. Conquista l'intera mappa e vinci! Tieni d'occhio le tue scorte di cibo però! Come disse Napoleone: "Un esercito marcia a pancia in giù", quindi senza cibo significa che le tue truppe non possono combattere. Conquistare i quadrati sulla mappa e collegarli alle tue città farà sì che il cibo continui ad arrivare, quindi cerca di mantenere connesso il tuo regno. Sei abbastanza strategico per vincere in Conq.io?

Sito web:poki.com

